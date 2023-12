Par Joahnna le samedi, décembre 2 2023, 13:37 - écologie - Lien permanent

Il ne s’agit pas d’espaces de rangements des services techniques municipaux, encore moins de poubelles, non mais bien des composteurs mis en place avec l’accord de la Ville et le soutien de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, explique Caroline Santoni, guide composteur à l’initiative de ce projet.

Que sont ces bacs en bois en bordure du jardin public Champ la Rousse à Echirolles ?

Caroline s’est intéressée au procédé du compostage par l’intermédiaire d’une connaissance qui avait installé avec succès un composteur dans sa résidence. Aussi a-t-elle cherché à le proposer dans sa propre copropriété, composée de 3 résidences mais s’est trouvée confrontée à des préjugés et une fin de non recevoir en conseil d’administration. Elle s’est alors adressée à la mairie et à l’agglo engagées dans la promotion du compostage : la première prête le terrain, un bout de jardin dans un quartier récent écoconçu, et fournit du broyat, qui donne structure au compost et régule le taux d’humidité ; la seconde forme les guides composteurs et les personnes désireuses de composter leurs déchets organiques comme on le fait par exemple chez IBM . Mis en place le 13 mai 2010, les 3 bacs de Champ la Rousse reçoivent les apports d’une vingtaine de familles – sans compter celles qui ne se sont pas inscrites et qui utilisent quand même les composteurs – ce qui correspond à 700 litres de déchets détournés tous les 2 ou 3 mois, et 300 kilos de compost au bout de 9 mois. Ingénieur informatique, Caroline a développé des outils en ligne pour accompagner le projet de compostage : un blog pour Champ la Rousse et un outil d’identification des composteurs dans l’agglomération grenobloise, Compost à Gre.

Détourner 3 % des déchets ménagers Si le compost ne concerne que 0,5% des déchets gérés par la communauté d’agglomération, il a le mérite d’impliquer les habitants, de récolter majoritairement leur adhésion et de rassembler des personnes sensibilisées à la problématique des déchets, soucieuses d’agir au quotidien pour l’amélioration du cadre de vie. L’objectif, selon Catherine Kamowski, Vice Présidente de Grenoble Alpes Métropole, est de parvenir à 3% de compostage au sein de l’habitat collectif comme individuel. Cela passe par un soutien aux composteurs de l’agglo, par des réunions d’information suivies et qui suscitent l’intérêt, mais surtout par de la sensibilisation en milieu scolaire afin que les plus jeunes comprennent l’importance de cet outil dans leur famille, mais aussi dans leur vie future. Composter, c’est donc voir à long terme, dans la gestion des déchets et dans la façon de gérer les ressources au quotidien. C’est apprendre à gérer l’aspect technique du mélange des déchets ménagers et des déchets verts – et montrer qu’il n’entraîne pas de nuisances si ces règles simples de mélanges sont suivies. C’est aussi une réalité, une réussite aujourd’hui, grâce au bouche à oreille, à l’implication et au temps des bénévoles qui voient jour après jour, coup de pelle après coup de pelle dans le compost. Vous en êtes ?