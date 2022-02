Par Joahnna le vendredi, janvier 28 2022, 12:47 - écologie - Lien permanent

Aujourd'hui, les salles de bains sont un lieu de retraite pour échapper au stress de la journée. Les chauffe-serviettes, les distributeurs de savon, quatre ou cinq pommeaux de douche dans une cabine de douche, les baignoires indépendantes et un emplacement pour la télévision font désormais partie du nouveau design de la salle de bains. La salle de bains moderne n'apporte pas seulement le confort dans votre maison de Perpignan, elle met l'accent sur les lignes droites, l'espace, les miroirs, le chrome, l'acier inoxydable, le noir, le blanc et les tons neutres. La salle de bains moderne est un voyage au spa, un lieu de sérénité. Elle est écologique !

Le design de la salle de bains moderne est un design minimaliste. L'aspect est spacieux et simple mais élégant. Peu de couleurs sont utilisées. Si les murs sont peints, il s'agit de couleurs douces et apaisantes. Les tons neutres, y compris le noir et le blanc, sont courants. Les lignes sont simples. Les surfaces sont lisses. Il n'y a pas de désordre, pas de bibelots et pas de motifs complexes. Le look est "sans chichis". Tout devis rénovation salle de bains à Perpignan , met l'accent sur les lignes droites à travers les éléments de la salle de bains. Les robinets sont lisses et de forme géométrique. Les lavabos sont fixés au mur. Même les vanités peuvent être montées au mur. Les choix les plus courants sont l'acier inoxydable, le verre et la céramique. Les toilettes sont épurées et monoblocs. Les portes d'armoires sont solides pour éviter l'impression d'encombrement. La quincaillerie est minimale. Certaines armoires sont équipées de loquets tactiles qui renforcent l'aspect épuré.

Envisagez un sol chauffant pour plus de confort, même si dans les Pyrénées orientales il ne fait pas vraiment froid. Si un sol chauffant n'est pas envisageable, choisissez des carreaux de grande taille pour un aspect spacieux. Le marbre travertin est un look moderne, tout comme le bois dur. Au lieu d'un tapis de salle de bains ordinaire, optez pour un tapis de laine en peluche. Les tapis de style persan peuvent ajouter un élément intéressant à un design moderne.

L'éclairage de type "canette" fonctionne dans une salle de bains moderne, de même que les variateurs d'intensité pour créer un effet de douceur. Placez des lampes à incandescence près du meuble-lavabo. Les puits de lumière ajoutent de la lumière naturelle. Les fenêtres laissent entrer plus de lumière naturelle, ce qui est un aspect important de la décoration moderne. Réduisez au minimum les traitements des fenêtres.

Les serviettes organiques en peluche font partie du décor moderne. Les bougies et les sels de bain pour un bain relaxant peuvent également servir de décoration. Un porte-serviettes chauffant, des miroirs antibuée et un distributeur de savon sont pratiques. Un miroir grossissant mural est indispensable. Les miroirs au sol et les carreaux miroirs font partie du design moderne des salles de bains. Envisagez une baignoire à remous ou une baignoire de trempage. Les douches en verre avec plusieurs pommeaux de douche sont une autre option.