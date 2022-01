Par Joahnna le jeudi, décembre 23 2021, 12:39 - Lien permanent

La sécurité est une préoccupation majeure des bricoleurs. Selon l'ADEME, les accidents causés par des bricoleurs inexpérimentés ont augmenté de plus de 200 % au cours de la première décennie du XXIe siècle. Les propriétaires s'attaquent souvent à des projets avec peu ou pas d'expérience et peu de connaissances sur les mesures de sécurité de base. Des retards inattendus ou des contraintes de temps poussent le bricoleur à se précipiter et à provoquer un accident. Les chutes d'échelles, les coupures graves causées par des scies et les projections de produits caustiques dans les yeux sont les blessures les plus courantes signalées dans les salles d'urgence du pays.

Avant de vous attaquer à un projet de rénovation pour la première fois, prenez du recul et trouvez une formation sur le sujet. De nombreux artisans rénovation dans l'Aude proposent régulièrement des cours gratuits sur les projets de bricolage et de réparation dans l'espoir que vous achetiez les fournitures sur place. Des sites Web tels que bricoleurdudimanche ou reno-info-maison fournissent des conseils et des astuces sur presque tous les types de projets de rénovation.

La plupart des projets d'amélioration de l'habitat prennent plus de temps que prévu. Un simple remplacement de robinet se complique lorsque les tuyaux de raccordement ne se détachent pas facilement ou que l'eau n'est pas coupée correctement et qu'une inondation s'ensuit. Un simple décollage de papier peint se transforme en cauchemar lorsque vous découvrez deux ou trois couches supplémentaires de papier peint sous la couche supérieure. À mi-chemin d'un travail, vous vous rendez compte que vous n'avez pas les bons outils ni assez de matériaux pour terminer le travail et que vous devez faire une autre course dans un magasin de bricolage. Prévoyez du temps supplémentaire pour éviter les frustrations et les accidents dus à la précipitation. Prévoyez de bloquer la zone sur laquelle vous travaillez si vous devez vous arrêter et continuer plus tard.

Si de nombreuses personnes effectuent leurs propres réparations et remodelages pour la joie et la satisfaction de voir leur travail terminé, la plupart d'entre elles sont également satisfaites des économies réalisées. Pour augmenter ces économies, pensez aux produits de rénovation d'occasion. Recherchez les fournitures dans les centres de récupération et les magasins de réutilisation tels que ceux gérés par Habitat for Humanity . Voyons le cas pratique de la construction d'un toit Hollandais : Un système de toit Windsor est un autre nom pour un toit hollandais. La charpente d'un toit hollandais consiste à suspendre un toit en croupe sur un pignon pour obtenir une forme de toit spectaculaire et créative. L'extrémité pignon du toit est d'abord encadrée, puis le toit en croupe est fixé aux premiers chevrons du pignon. Les chevrons de la toiture en croupe se prolongent dans le pignon au lieu de s'étendre jusqu'au faîte. Les deux styles de toiture sont renforcés et soutenus pour plus de solidité. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle conception de toit à intégrer à votre maison ou même à une grange, la construction d'un toit Windsor, bien que difficile, peut offrir à votre maison la créativité qu'elle mérite.