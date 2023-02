Par Joahnna le lundi, janvier 30 2023, 18:33 - commerce équitable - Lien permanent

Barrière efficace contre le gaspillage énergétique, les monomurs ont le vent en poupe. Dotées de propriétés thermiques excellentes, ces maçonneries se dispensent d’isolation intérieure et extérieure.

Pour être efficaces thermiquement, les matériaux de gros œuvre classiques doivent être couplés à une isolation rapportée. Coûteuse et grignotant l'espace habitable, cette technique n'est satisfaisante ni pour les constructeurs de maisons individuelles, ni pour les accédants à la propriété. Doté d'une forte inertie, le monomur est une véritable alternative au système à isolation rapportée. Dite répartie, elle est principalement réalisée en briques alvéolées ou en blocs de béton cellulaire, matériaux qui offrent des performances supérieures aux blocs de construction courants et comparables aux meilleures solutions traditionnelles (à un prix généralement équivalent). De plus, leur mise en œuvre limite les ponts thermiques responsables d'une part importante des pertes d'énergie. La pierre ponce est également un matériau prisé pour la fabrication de ces maçonneries.

L'inertie thermique dans la masse

Avec une isolation rapportée par l'intérieur, le logement est sensible aux écarts de température (son inertie est faible), ce qui génère des pics de chauffage en hiver et une tendance à accumuler la chaleur en été. Les différentes solutions sont en général compétitives et largement maîtrisées par la profession mais elles accusent un retard de performance par rapport aux maçonneries isolantes. Ainsi les solutions intérieures brique/doublage intérieur laine/brique ou carreaux de plâtre, et briques à joints minces/doublage intérieur laine/carreaux de plâtre ne suppriment pas les ponts thermiques. Les systèmes d'isolation par l'extérieur sont, eux, sujets à l'humidité. Les briques associées à du polystyrène, par exemple, offrent un excellent rapport qualité/prix mais rendent les murs imperméables à la vapeur d'eau. En revanche, la solution brique/laine de bois extérieure présente des performances généralement meilleures que celles des blocs à isolation répartie. Le principal atout du monomur est sa forte inertie. Il constitue un logement peu sensible aux écarts de température extérieure en hiver et absorbe la chaleur intérieure en été. Il peut également servir de base à une isolation ultra performante conjuguant ses qualités spécifiques et celles de l'isolation par l'intérieur. Une combinaison qui, selon les experts, répond d'ores et déjà aux exigences de la RT 2020.

Duo économique béton polystyrène

Alors que les blocs béton classiques nécessitent un doublage, en raison de leurs médiocres performances thermiques, les blocs béton à système constructif intègrent un polystyrène expansé de 7,5 ou 10 cm d'épaisseur (soit une épaisseur totale du bloc de 34 cm) qui génère 90 % de l'isolation thermique. Ces Bloc isolant polystyrène pour maison présentent des performances thermiques équivalentes à celles des monomurs terre cuite ou béton cellulaire. C'est un produit très économique.