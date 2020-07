Par Joahnna le vendredi, juin 19 2020, 11:57 - écologie - Lien permanent

Quel est le degré d’ensoleillement de son habitation ? Est-il judicieux de faire installer sur sa toiture des panneaux solaires ? Le site « Sun Time » permet d’apporter des réponses précises à ces questions en quelques clics. Il suffit d’indiquer son adresse, de chercher sa maison sur une photo satellite et d’aligner un repère sur sa façade, pour obtenir le nombre d’heures d’ensoleillement par an et par mois, corrigé des éventuels obstacles (arbres, collines…) que l’internaute aura lui même dessiné devant son habitation. Coût de l’opération : 2,90 euros.